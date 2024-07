Auch Tiere wie Eichhörnchen und Eichelhäher helfen dabei. Wenn eine Brandfläche sich allein durch die Kraft der Natur wiederbelebt, findet ein regelrechter Verdrängungswettbewerb statt. Die Birke ist auf der früheren Brandfläche klar im Vorteil. "Sie hat jetzt all das Licht für sich allein und kann andere Arten verdrängen", berichtete Mayr. Er hofft, dass auch noch ein paar Buchen weiterwachsen, die den Brand am Rand knapp überlebten.

Auch Nationalpark-Chef Uwe Borrmeister zeigte sich angetan: "Es gibt uns sehr viel Zuversicht, dass sich der Wald auf den Brandflächen so intensiv regeneriert und unsere Forschenden so viele spezialisierte Insekten- und Pilzarten im Nationalpark feststellen können."

Gleichzeitig wurde Kraft in die Brandprävention gesteckt: Im vergangenen Jahr errichteten die Städte Bad Schandau, Hohnstein und Sebnitz im Nationalpark sieben neue Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 500.000 Litern. Die Nationalpark- und Forstverwaltung von Sachsenforst beschaffte zudem drei mobile Löschwasserbehälter mit einem Volumen von je 20.000 Litern. Sie liegen wie riesige Kissen an Stellen, in denen in den vergangenen Jahren besonders viele Brände entstanden. Im vergangenen Winter wurden zudem 21 Einsatzwege auf einer Länge von 53 Kilometern nach den Vorgaben des neuen Waldbrandschutzgesetzes ertüchtigt.