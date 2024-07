Die Bombastus-Werke AG in Freital vermeldet eine wachsende Nachfrage nach Salbeitee. Im vergangenen Jahr seien rund 213.500 Packungen verkauft worden, fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor, teilt das Unternehmen mit. Etwas mehr als die Hälfte wurde als loser Tee abgegeben, rund 92.000 Packungen enthielten den Salbeitee in Filterbeuteln.

Der Naturheilmittelhersteller Bombastus zählt nach eigenen Angaben zu den größten Anbaubetrieben von mehrjährigem Salbei in Europa. In diesem Jahr steht der Salbei des Naturheilmittelherstellers Bombastus auf zehn Hektar. Gegründet wurde das Unternehmen vor 120 Jahren. Seit 1914 baut das Unternehmen das beliebte Heilkraut auf eigenen Feldern an.