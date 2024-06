Der kleine Stanley-Daniel ist das eintausendste Baby in diesem Jahr am Dresdner Uniklinikum (UKD). Wie die Klinik mitteilte, kam das Jubiläumsbaby am vergangenen Freitag um 3:24 Uhr mit einer Größe von 49 Zentimetern und einem Gewicht von 3.580 Gramm zur Welt. Damit bewege sich die Anzahl der Geburten auf ähnlichem Niveau wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2023. Insgesamt wurden in diesem Halbjahr an der Dresdner Uniklinik 470 Mädchen und 530 Jungen geboren. Darunter waren 38 Zwillingspärchen.