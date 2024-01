In der seit Tagen andauernden öffentlichen Diskussion um eine entfernte Inschrift für die Opfer des Zweiten Weltkrieges in Dresden hat die Stadtverwaltung Versäumnisse eingeräumt. Bei Veränderungen an einem so sensiblen Erinnerungsort sei eine proaktive Kommunikation dringend erforderlich, teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Dienstag mit.