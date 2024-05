In Pirna hat sich ein Streit zwischen Oberbürgermeister Tim Lochner (parteilos) und dem Pfarrer der Marienkirche wegen einer Regenbogenfahne entzündet. Der von der AfD aufgestellte neue Oberbürgermeister Lochner hatte auf Facebook die evangelische Kirchgemeinde und ihren Pfarrer für die am Donnerstag gehisste Fahne scharf kritisiert. Dagegen hat sich die Kirchgemeinde verwahrt. In einem auf ihrer Internetseite veröffentlichten Statement hat sie ihre Sicht dargelegt.