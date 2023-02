Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sagte vor der Menschenkette-Aktion: "Geborene und Zugezogene, Jung und Alt, Briten und Deutsche, Ukrainer und Russen stehden gemeinsam" im Gedenken an die Toten vom 13. Februar 1945 in Dresden, aber auch an die Opfer deutscher Bomben 1940 in Coventry, an die Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie globaler Krisen zusammen. Bildrechte: dpa