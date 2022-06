Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen einen 62-jährigen Mann wegen des Anfangsverdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seine 88-jährige Mutter – mit der er zusammen in einem Haus in Riesa gelebt hatte – vor etwa sechs bis zwölf Monaten getötet zu haben. Die Leiche war am vergangenen Wochenende eingemauert im Keller des Hauses gefunden worden.

Der Sohn der Frau war am 1. Juni nach einem Sturz hilflos und schwer verletzt zu Hause gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich wurde die eingemauerte Leiche entdeckt. Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung stützen den Anfangsverdacht der Tötung nicht, so dass kein Haftbefehl gegen den Beschuldigten erging.



Die Ermittlungen dauerten an und würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, teilten der Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dresden mit.