In Zschopau wurden über viele Jahrzehnte Motorräder hergestellt. Die MZ-Werke waren landesweit bekannt. Mittlerweile ist die Fabrik stillgelegt und durch ein Museum ersetzt worden. Dass diese Geschichte auch im neuerrichteten Kunstwerk eine Rolle spielt, war ein "Wunsch, der an mich herangetragen wurde", so der Bildhauer Michael Sailstorfer im Interview mit MDR KULTUR.

Die Offenheit ihm und seiner Kunst gegenüber habe ihn erfreut. Die Arbeit mit den Zschopauern sei "von Anfang an eine sehr positive Erfahrung" gewesen, so der Berliner Künstler. Entstanden ist jetzt ein überdimensionaler Motorrad-Außenspiegel, der auf beiden Seiten verspiegelt ist. Dieser ragt über den kleinen Fluss Zschopau und ist von der zentralen Brücke der Stadt gut zu erkennen.

Bei der vorherigen Recherche habe er festgestellt, dass neben der Motorradproduktion auch der Fluss eine große Bedeutung für Zschopau habe, "als Handelsroute, auf der Salz, Holz und Güter gehandelt wurden", so Sailstorfer. Das spiegele sich jetzt im Standort wieder. Die Skulptur trägt den Namen "Fließgleichgewicht" und wird am Samstag im Beisein des Künstlers, des Zschopauer Oberbürgermeisters Arne Sigmund und des Kurators des Purple Path, Alexander Ochs, feierlich eröffnet.

Die neue Skulptur in Zschopau reiht sich ein in bereits bestehende Kunstwerke, zum Beispiel in Ehrenfriedersdorf oder in Jahnsdorf. Am Ende soll der Purple Path 38 verschiedene Orte im Erzgebirge verbinden – mit insgesamt über 70 Kunstwerken. Die Arbeiten sollen laut Kurator Alexander Ochs auch nach dem Kulturhaupstadtjahr 2025 bestehen bleiben.