Drei Ernten bringen eine halbe Tonne Honig

Die junge Frau, die nun schon ganz vorsichtig einen Bienenstock öffnet, ist Antonia Tilger. Sie lebt zurzeit in einer Wohnstätte der Diakonie und kehrt nach einem langen Klinikaufenthalt wegen einer psychischen Erkrankung nur Tag für Tag zurück in ein selbstständiges Leben zurück. Die Arbeit mit den Bienen hilft ihr dabei. Als die 23-Jährige mit geübten Handgriffen eine Wabe aus dem Bienenvolk zieht, sprudelt es förmlich aus ihr heraus. Sie erzählt alles, was sie über die Bienen weiß. Sie zeigt die Wabenzellen, in denen die Bienen Honig sammeln. Sie sucht nach der Königin des Volkes und hat ein Auge darauf, wie der Zustand der Arbeiterinnen im Bienenvolk ist. In einer anderen Wabe ist zu sehen, wo die Bienen ihren Nachwuchs großziehen. Auch das hat die junge Frau genau im Blick.

Projektleiter Tony Preibisch hat Antonia Tilger alles rund um die Honigbienen und die Imkerei beigebracht. Inzwischen kann die junge Frau viele Arbeiten selbstständig erledigen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Drei Mal im Jahr werde Honig geerntet, berichtet Antonia Tilger – grob gesagt nach der Rapsblüte, nach der Robinien-Blüte und nach der Lindenblüte noch die Sommertracht. Die Blüte der Silberlinde ist übrigens im Juli und steht noch aus. Natürlich sammeln die Bienen auch Pollen und Nektar von anderen Pflanzen. Tony Preibisch sagt, der Standort für die Bienen in Großenhain sei optimal – nahe am Stadtpark, unweit der ausgedehnten Rapsfelder der Großenhainer Pflege und umgeben von Kleingärten.

Schulen interessieren sich für Imker-Projekt

Der Diakonie-Mitarbeiter kennt sich mit dem Imkern aus, er hat schon als kleiner Junge erste Bienenvölker betreut. Seine Frau Jessica betreibt eine Imkerei nach dem Bio-Zertifikat von Demeter.



Die Imkerei der Diakonie ist davon aber völlig unabhängig. Tony Preibisch erklärt, dass durchschnittlich eine halbe Tonne Honig pro Jahr geerntet und verkauft werde. Die Erlöse fließen wieder in das Imker-Projekt oder kommen als Spende anderen Einrichtungen der Diakonie zu Gute. Inzwischen haben sich die "Diakonie-Bienen" in der Region herumgesprochen. Interessierte aus der Nachbarschaft sowie Grund- und Förderschulklassen haben schon angeklopft, um sich die Grundlagen der Imkerei und die Funktionsweise eines Bienenstaates erklären zu lassen. Der Erlös des Honigs fließt als Spende in Diakonie-Projekte. Bildrechte: MDR/L. Müller

Klimawandel lässt Baumblüte stocken

Tony Preibisch nutzt solche Gelegenheit auch immer, um die Kinder an die Natur heranzuführen. Er zeigt ihnen, dass Bienen im Normalfall nicht aggressiv sind, wenn man sich ihnen ruhig und mit Bedacht nähert. Auch auf die bedrohten Wildbienen weist er hin und auf die Notwendigkeit von Wildblumen, die im Alltag oftmals unbeachtet bleiben oder gar als vermeintliches Unkraut ausgerissen werden.



Den Klimawandel bekommen die Imkernden inzwischen auch zu spüren, wenn beispielsweise in Dürre-Sommern die Baumblüte stockt und die Bienen nicht genug Nektar sammeln können. Tony Preibisch ärgert sich zudem über Landwirte, die Pflanzenschutzmittel direkt während der Rapsblüte sprühen oder generell nicht korrekt anwenden – all das schade Honigbienen und Wildinsekten. Auch Antonia Tilger ist häufig dabei, wenn Schulkinder oder Hobbyimker aus der Nachbarschaft zu Gast sind. Sie zeigt gerne, wie es in einem Bienenvolk zugeht.

Nicht alle Menschen für Umgang mit Bienen geeignet

Tony Preibisch sagt, dass Antonia Tilger inzwischen zuverlässig selbstständig viele Arbeiten übernehmen könne. Ganz allein kann er die junge Frau allerdings nicht lassen, denn sie hat ein ernsthaftes Problem: Sie reagiert allergisch auf Bienenstiche und benötigt schnell Hilfe, falls es trotz aller Vorsicht und Routine im Umgang mit den Bienen doch passiert. Ein Notfallset hat sie deshalb immer dabei. Von ihrer Allergie lässt sich Antonia Tilger aber die Freude an den Bienen nicht verderben.

Antonia Tilger weiß viel über Honigbienen und die Imkerei. Der jungen Frau bereitet es Freude, ihr Wissen zu teilen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Sie habe Bienen schon immer gemocht, war im Kindergarten in der "Bienchen-Gruppe" und werde auch von ihrer Familie noch heute "Bienchen" genannt, erzählt sie freimütig. Im Bienenprojekt der Diakonie geht es im Kern darum, dass alle Teilnehmenden eine gewisse Verantwortung für ein Bienenvolk übernehmen und den Jahreszeiten folgend anstehende Aufgaben übernehmen – entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten und der tagesaktuellen Verfassung.

Tony Preibisch erklärt, dass die Arbeit mit den Honigbienen nicht für alle geeignet sei. Manche Menschen mit psychischen Behinderungen könnten sich nur eine gewisse Zeit auf bestimmte Arbeiten konzentrieren, andere können mit dem Gewimmel in einem Bienenvolk nur schwer umgehen. Deshalb ist die Arbeit an den Bienen immer freiwillig.

