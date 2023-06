Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch in Riesa im Landkreis Meißen hat die Polizei zehn Mörser-Granaten, Munition und mehrere Schuss- und Stichwaffen entdeckt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den 34 Jahre alten Wohnungsinhaber wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Die Polizei ermittelt, warum der Mann die Waffen bei sich hatte.