Das durch ein Feuer beschädigte Pegelhaus wurde am Tag des Einbruchs in das Grüne Gewölbe von der Polizei abgesperrt. Der Ort liegt unterhalb der Dresdner Augustusbrücke. Die sechs jungen Männer in dem Einbruchsprozess im Grünen Gewölbe sind auch wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. Bildrechte: dpa