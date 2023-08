Die Staatsanwaltschaft Dresden hat nach einer Messerattacke auf einen jungen Mann Haftbefehl gegen den 80-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl beantragt. Der Mann kam nach der Entscheidung eines Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Dresden am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am Donnerstag in Dresden einen 31 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Senior habe sich nicht zur Tat geäußert.