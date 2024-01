Oliver L. hat die Messerattacke eines 21 Jahre alten islamistischen Gefährders im Jahr 2020 in Dresden knapp überlebt. Sein damals 53 Jahre alter Partner starb in der Folge. Die Stadt Dresden wollte L. seitdem nie wieder betreten. "Dresden ist für mich die Stadt des Horrors", sagte der heute 57-Jährige der Zeitschrift "Forum Opferhilfe" des Vereins Weißer Ring. Später im Gerichtsprozess sei er als Zeuge per Video zugeschaltet worden. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" darüber berichtet.