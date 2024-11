Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fünfte Jahreszeit Mit Spaß und Helau! Närrische Saison hat in Sachsen begonnen

Hauptinhalt

11. November 2024, 16:29 Uhr

In turbulenten politischen Zeiten haben nun in vielen sächsischen Rathäusern wieder Närrinnen und Narren zeitweise den Schlüssel übernommen. Das gehört zur Karnevalstradition wie die Funkengarde und das Prinzenpaar. Die Spektakel an diesem Montag in Sachsens Karnevalshochburgen waren ein Vorgeschmack auf die närrische Zeit bis zum Aschermittwoch am fünften März 2025.