In Radeburg wird beim großen Faschingsumzug am Sonntag Sachsens wohl größte Karnevalsparty gefeiert. Laut dem Präsidenten des Radeburger Carneval Clubs, Kai Drabe, werden mehr als 70 Bilder am Umzug teilnehmen. "Tatsächlich haben wir verglichen mit 2019 und 2023 in diesem Jahr sogar mehr Umzugsteilnehmer." Rund drei Stunden wird der Umzug am Sonntag dauern.