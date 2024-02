Bildrechte: LausitzNews

Faschingsumzug Narren feiern am Rosenmontag ausgelassen in Wittichenau und Döbeln

12. Februar 2024, 19:02 Uhr

Die närrische Zeit hat auch in Sachsen ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem am Wochenende schon in Faschingshochburgen wie Pegau, Groitzsch, Radeburg, Leisnig oder Plauen närrisches Treiben geherrscht hat, sind am Rosenmontag im mittelsächsischen Döbeln und in Wittichenau in der Oberlausitz die Narren los gewesen.