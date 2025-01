Gegen zwei mutmaßliche Schleuser, die in Dresden wohnen, ist Anklage erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Demnach könnten ein 37 Jahre alter Mann und eine 39 Jahre alte Frau demnächst vor Gericht stehen. Der Mann soll 16 Schleusungen von mindestens 91 überwiegend syrischen Staatsbürgern nach Deutschland organisiert haben. In vier Fällen mit mindestens 29 Menschen soll sich die Frau als Mittäterin beteiligt haben. Der Mann sitzt in U-Haft. Beide Beschuldigte hätten die Taten gestanden.

Die Beschuldigten hätten die Reisen überwiegend über Belarus und Polen vorbereitet und dafür insgesamt 410.000 Euro kassiert. Selbst aktiv wurden sie laut Anklage nicht. Wie Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt MDR SACHSEN sagte, kamen die Eingeschleusten mehrfach zuerst in Sachsen an. "In mehreren Fällen wurde die Fußgängerbrücke in Görlitz genutzt". Weitere Ankunftsorte seien die Brücke am Bahnhof Ostritz, Rothenburg in der Oberlausitz, Frankfurt/Oder und Heringsdorf auf der Insel Usedom gewesen.