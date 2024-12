Doch die Gewerkschaft der Polizei sieht die Pläne kritisch. Die Hauptkritik war schon im Sommer als die Pläne bekannt wurden, dass es besser wäre, bestehende Polizeibehörden besser auszustatten als neue zu schaffen. Bereits jetzt würden die Beamten in den Polizeidienststellen am Limit arbeiten und eine Entlastung sei nicht in Sicht.



Auch verfassungsrechtliche Bedenken wurden damals geäußert. Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen, erklärte dazu, es sei nicht Aufgabe der Länder, Grenzkontrollen durchzuführen und die Außengrenzen der Bundesrepublik zu sichern. Kretschmer erwiderte dazu, es gehe nicht darum, Aufgaben der Bundespolizei zu übernehmen, sondern sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen.