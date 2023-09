Literatur jetzt! Dresdner Festival feiert die zeitgenössische Literatur

Mit einer Hommage an die Schriftstellerin Brigitte Reimann startet am Mittwoch das Dresdner Literatur jetzt!-Festival in die aktuelle Ausgabe. In diesem Jahr lockt das Festival mit einem vielfältigen Programm aus Lesungen, Gesprächsrunden und Partys auf das Gelände des Zentralwerks in Pieschen. Unter anderem sind Veranstaltungen mit den Journalistinnen Teresa Bücker und Sara Weber und dem Autor Marcel Beyer geplant. Das Festival dauert bis Sonntag, 24. September.