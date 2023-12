Mit der Kunstkammer Gegenwart werden in der ehemaligen Fürstengalerie flexible Ausstellungen zur Sammlung Hoffmann realisiert.

Die Schenkung der Sammlung von Kunstsammlerin Erika Hoffmann war mit dem Wunsch einer dezentralen Präsentation verbunden.

In der Kunstkammer Gegenwart sollen aller drei Monate die Werke ausgetauscht werden.

Die Kunstkammer Gegenwart ist eine Art wechselndes Schaudepot, in dem ausgewählte Werke der Schenkung Sammlung Hoffmann gezeigt werden, zu sehen ab dem 2. Dezember in der ehemaligen Fürstengalerie. Diese Schenkung bereichert seit 2018 mit rund 1.200 Werken von den 1910er-Jahren bis in die Gegenwart hinein den Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Namen wie Rebecca Horn, Sigmar Polke oder Andy Warhol sind darunter. Bildrechte: Klemens Renner

Bereits seit September gab es mit einem überdimensionalen Wandrelief aus der Moby-Dick-Serie des Künstlers Frank Stella im Dresdner Residenzschlosses einen ersten Fingerzeig auf dieses neue Ausstellungskonzept der Kunstkammer Gegenwart. Denn Stellas Arbeit stammt aus dem umfangreichen Konvolut.

Dezentrale Ausstellungen waren Wunsch der Schenkerin

"Der Wunsch von Erika Hoffmann, der verbunden war mit der Schenkung, hatte damit zu tun, dass sie eigentlich keinen zentralisierten neuen Museumsbau wollte." sagt die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann und fährt fort "sie wollte eine Dynamik, ein dezentrales Modell, sie wollte, dass die Menschen in Kontakt kommen mit internationaler Gegenwartskunst und darüber auch Inspiration für ihr Leben bekommen." Bildrechte: Schenkung Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Das wurde in den vergangenen Jahren und wird auch künftig an verschiedenen Orten in Sachsen so realisiert. Der Schwerpunkt lag dabei auf Ausstellungen – sogenannte Ortsgespräche – jenseits der großen Städten, etwa in der Hubertusburg in Wermsdorf, in Bad Muskau oder beim Oberlausitzer Kunstverein in Zittau, wo diese Werke immer auch zusammen mit Arbeiten hiesiger Künstlerinnen und Künstler gezeigt wurden.

Ständig wechselnde Werke

In diesem Sinne funktioniert nun die Kunstkammer Gegenwart, die sich jetzt in der ehemaligen Fürstengalerie befindet: in stetiger Veränderung. Aller drei Monate sollen Werke ausgetauscht werden und im Dialog mit Arbeiten aus anderen umfangreichen Sammlungen des Hauses treten

Dadurch lassen sich unter anderem künstlerische Bezüge wunderbar illustrieren. Etwa in einem Grafikschrank, wo sich Blätter aus Francisco de Goyas Werkzyklus' "Die Schrecken des Krieges" in den Schubladen abwechseln mit den skandalträchtigen Neuinterpretationen der britischen Künstler Jake und Dinos Chapman von 1999.

Gleichzeitig bietet die depotartige Gestaltung der Ausstellung Platz für große Rauminstallationen, wie etwa Ashley Bickertons Arbeit "Terra Firma Neunzehnhundertneunundachtzig" aus dem Jahr 1989: bullaugenartig angeordnete Stahldosen an der Wand, unter anderem gefüllt mit Zigaretten, Glas und Korallen. Das passt zum unausgesprochenen Motto der Schau: Speicher.

Einblick in Zeitgenössische Kunst

Durch die wechselnden Ausstellungen bekommt man am Ende nicht nur einen Einblick in die umfassende Sammlung der Hoffmanns, sondern – jenseits von Alten Meistern und Grünem Gewölbe – auch in die, großen und beständig wachsenden Schätze an zeitgenössischer Kunst, die die Staatlichen Kunstsammlungen zu bieten haben.