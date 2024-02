In Sachsen ist die Zahl männlicher Erzieher in den Kindertagesstätten weiter gestiegen. Aktuell sind es 4.237, wie das Kultusministerium mitteilte. Mit einem Männeranteil von knapp elf Prozent beim Kita-Personal liege der Freistaat deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Diese liege bei 7,9 Prozent.

In Sachsens Großstädten ist der Anteil demnach sogar noch höher - in Leipzig liegt er bei 17,2 und in Dresden bei 15,5 Prozent. Kultusminister Christian Piwarz begrüßte die Entwicklung. "Wir sind auf einen guten Weg hin zu gemischten Kita-Teams", so der CDU-Politiker. "Das ist gut so, denn Kinder brauchen Frauen und Männer als Bezugspersonen." 2006 waren 1,5 Prozent der Erzieher in Sachsen männlich.