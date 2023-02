Erst wenn zwei aufeinanderfolgende Wasserproben mikrobiologisch einwandfrei sind, entfällt das Abkochgebot wieder. Laut Landratsamt werden die Ergebnisse des zweiten Probendurchgangs am heutigen Dienstag und am Mittwoch erwartet. Dazu zählen auch Trinkwasserproben, die das Meißner Gesundheitsamt in Alten- und Pflegeheimen entnommen hat.