Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sichern die Altmarktgalerie und evakuieren das Gebäude. Bildrechte: Roland Halkasch

Im Ammonhof in Dresden, einem Bürogebäude in dem auch der Radiosender Radio Dresden seinen Sitz hat, ist nach Angaben von Zeugen am Tatmorgen eine bislang unbekannte Person ins Gebäude eingedrungen. Er zielte nach MDR-Informationen mit der Waffe auf Unbeteiligte und hatte offenbar bei Geisel bei sich.



Der Täter verschaffte sich mit Schüssen Zugang zu den Redaktionsräumen. Währenddessen konnte der Zeuge fliehen und rief die Polizei.