Zuerst war der bewaffnete Mann am Sonnabendmorgen bei seiner Mutter in Prohlis gewesen. Sie laut Polizei durch ihn getötet. Gegen 8:30 Uhr versuchte er dann in den Ammonhof unweit der Dresdner Altstadt einzudringen. Das ist ein Bürogebäude, in dem auch die Radiosender Radio Dresden und Hitradio RTL ihren Sitz haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte er nach MDR-Informationen schon den neunjährigen Jungen als Geisel bei sich. Es war laut Polizeingaben das Kind einer Bekannten des mutmaßlichen Täters. Vor Ort nahm der Geiselnehmer einen Mann in seine Gewalt, auf den er zufällig im Ammonhof traf. Nach MDR-Informationen zielte der Geiselnehmer mit der Waffe auf Unbeteiligte und versuchte die Sicherheitsscheibe der Eingangstür des Radiosenders in einem der oberen Stockwerke zu zerstören, was nicht gelang. Der Geiselnehmer griff durch ein Einschussloch im Glas und wollte die Sicherheitstür zum Radiosender von innen öffnen, woraufhin er sich verletzte. Diesen Zeitpunkt nutzte die erwachsene männliche Geisel zur Flucht. Laut Polizei hatte sich der Geiselnehmer im Radio äußern wollen. Er habe nach Zeugenaussagen verhindern wollen, "dass Satanisten die Weltherrschaft übernehmen".