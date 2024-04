Im März 2021 war bekannt geworden, dass ein LKA-Einsatzkommando ohne Erlaubnis 2018 an einem Schießtraining auf einem privaten Schießplatz in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen hatte und dafür mit mindestens 7.000 Schuss Munition aus eigenen Beständen bezahlte. Weitere rund 7.500 Schuss wurden entwendet, um das Schießtraining zu absolvieren. Die Schießanlage in Güstrow war bei Ermittlungen gegen die Gruppe "Nordkreuz" in den Blick geraten. Dahinter verbirgt sich eine mutmaßlich rechtsextreme Prepper-Gruppierung.