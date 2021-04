Die Nachfolge für die LKA-Leitung steht auch schon fest: Die soll 48 Jahre alte Sonja Penzel übernehmen. Bislang ist die Polizistin und Juristin in Chemnitz Präsidentin der dortigen Polizeidirektion und für rund 2.000 Bedienstete zuständig.

Die beschuldigten 17 Polizisten müssen sich wegen Diebstahls bzw. Beihilfe zum Diebstahl, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit verantworten. Vier Beamte sollen zudem 7.000 Schuss Munition im Jahr 2018 aus den Beständen der sächsischen Polizei entwendet zu haben. Die Munition sollen sie als Bezahlung für ein Schießtraining auf einer privaten Schießanlage in Güstrow verwendet haben.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe ist die betroffene, 30 Beamte zählende Spezialeinheit in Dresden inzwischen aufgelöst worden. Die übrigen Polizisten sollen nach MDR-Inforamtionen auf die drei verbleibenden Sondereinheiten aufgeteilt werden.

Sachsens Innenminister Roland Wöller sagte zum personellen Neustart in der LKA-Führung und bei den Spezialeinheiten: "Dieser ist notwendig, um das Vertrauen in die für die Kriminalitätsbekämpfung in ganz Sachsen zentrale Behörde und ihre Führung wiederherzustellen."