Justiz JVA-Beamte sollen ausländische Gefangene misshandelt haben

Als ein JVA-Beamter aus Dresden nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz 2018 den Haftbefehl eines irakischen Gefangenen veröffentlichte, empörte das in ganz Deutschland die Öffentlichkeit. Bei den Ermittlungen dazu stieß die Polizei auf eine Chatgruppe, in der es um Gewalt gegen ausländische Gefangene ging. Fünf JVA-Beamte müssen sich deshalb jetzt vor Gericht verantworten.