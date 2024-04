Stress und Urlaubswünsche

Linda überlegt, wie erlebt sie die Menschen: "Viele sind gestresst", erzählt sie. "Sie erzählen mir, wie wichtig ihnen der Urlaub ist und ihre 36 Tage nicht reichen." Linda muss wieder lachen. Und Sie, wie viel Tage Urlaub haben Sie, frage ich. "22 Tage", antwortet sie sofort. Sie ist ein sehr ausgeglichener Charakter.

Loschwitz ist nicht "nur" ein Villenviertel, es gehört auch zu den Dresdner Stadtteilen mit dem höchsten Netto-Äquivalenzeinkommen, also dem höchsten Netto-Einkommen abhängig von Haushaltsgröße und -zusammensetzung. Wie übrigens alle Stadtteile hier oben: Bühlau, Pappritz.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

23 Einkommensmillionäre in Dresden

Doch auch in Blasewitz, Striesen, der Dresdner Neustadt und Dresden-Klotzsche verdienen die Menschen nach Ergebnissen der kommunalen Bürgerumfrage aus dem Jahr 2022 mehr als 2.200 Euro pro Monat. Das ist jedoch längst nicht die Obergrenze in Dresden. Nach einer kleinen Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Susanne Schaper gaben 23 Dresdner in ihrer Steuererklärung für 2021 an, siebenstellig zu verdienen. Wo sie wohnen, geht aus der Anfrage nicht hervor.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Kaum noch arme Menschen

Zurück nach Loschwitz: Nirgends in Dresden ist demnach die Zahl der Sozialleistungsempfänger mit 40 gemeldeten Bedürftigen niedriger als in Loschwitz, Ausnahme ist Gompitz/Altfranken (35) auf dem Meißner Hochland am anderen Ende der Stadt. Die Wohlhabenden bleiben hier unter sich. Reich zu reich und arm zu arm – ist das eine Gesetzmäßigkeit?

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernhard Ludewig

Laut Soziologe Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung verstärkt sich die Ballung von Reichtum und Armut besonders in Ostdeutschland immer mehr. Das liegt jedoch weniger daran, dass es immer mehr Arme gibt (Armut ist insgesamt laut seiner Studie "Hinter den Fassaden" zurückgegangen), sondern daran, dass einkommensschwächere Menschen und Sozialhilfeempfänger aus wohlhabenden Quartieren verdrängt werden.

"Die gestiegene Armutssegregation in ostdeutschen Städten ist vor allem auf den steigenden Anteil von Quartieren zurückzuführen, in denen kaum noch arme Menschen wohnen, und nicht auf einen steigenden Anteil von Personen in armen Quartieren", erklärt Helbig.

Das deckt sich mit den Ausführungen des Blumenhändlers Steffen, den ich auf dem Markt treffe. "Selbst auf dem Weißen Hirsch gibt es Leute, die sich die Sanierung ihrer Häuser nicht leisten können", erklärt er. Der Denkmalschutz mache diese enorm teuer. Nicht wenige müssten verkaufen. "Auf dem Weißen Hirsch ein Haus zu haben, ist mehr eine Last", erklärt Steffen.

Das würde vielleicht nicht jeder so unterschreiben, doch seine Argumente geben interessante Einblicke. "Mit einem normalen Gehalt können sie sich ein Haus auf dem Weißen Hirsch nicht finanzieren." Der Blumenhändler hat Eigenheim-Expertise, er lebt mit seiner Familie selbst in einem Haus – in Kesselsdorf.

Stichprobe bei Immoscout: Eine bezugsfertige Villa mit 737 Quadratmeter Wohnfläche ist in Loschwitz für 2,5 Millionen Euro zu haben. Doch es geht auch "günstiger": Ein Wohnvilla mit Fachwerk kostet 830.000 Euro ohne Notar, Grunderwerbsteuer et cetera.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Entspannte Stimmung: "Ich würde es sozialen Frieden nennen"

Blumenhändler Steffen Drechsel verkauft seit 22 Jahren in Loschwitz seine floralen Prächtigkeiten. Er ist zufrieden. "Die Menschen hier sind alle entspannt und freundlich. Jeder kennt jeden, oft seit Generationen. Ich würde es sozialen Frieden nennen."

Das hört sich wunderschön an. Ich lasse meinen Blick schweifen. Im Café gegenüber sitzen Leute und plaudern, am Obststand sucht eine gütig lächelnde Dame ihre Äpfel zusammen. Ja, ist es wahnsinnig entspannt. Doch warum muss sozialer Frieden an das Einkommen gekoppelt sein?

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Zunehmende Trennung von Arm und Reich

Ich muss an den Soziologen Helbig denken und die zunehmende Trennung (Segregation) von Arm und Reich. Die Durchmischung könnte die Lösung sein, sie findet jedoch immer weniger statt. Sie würde ärmeren Menschen helfen und verhindern, dass sich Probleme potenzieren, wie in Gorbitz, wo die Kriminalität steigt. Vielleicht ist es wie in der Schule: Ziehen die leistungsstarken Schülerinnen die Schwächeren nicht mit, werden die Schwächeren angehängt.