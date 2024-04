Dessau-Roßlau ist eine der am stärksten in arme und reiche Stadtteile gespaltenen Städte Deutschlands. Das heißt, wohlhabende und bedürftige Haushalte leben in getrennten Vierteln weitestgehend unter sich. Zu diesem Ergebnis kommt Marcel Helbig, Soziologe am Leibniz Institut für Bildungsverläufe in Bamberg, in einer Studie zu Armutssegregation. Er untersuchte dafür 153 Städte mit über 60.000 Einwohnern.