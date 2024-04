Helbigs Studie basiert auf Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA), die für jeden Quadratkilometer in deutschen Städten ausgewertet hat, wie hoch die Armutsquote ist. Menschen gelten demnach als arm, wenn sie Grundsicherung nach SGB II beziehen – früher Hartz IV genannt, seit vergangenem Jahr Bürgergeld. Dazu zählen nicht nur Arbeitslose, sondern auch all jene, die so wenig verdienen, dass ihr Lohn aufgestockt wird. Derzeit betrifft das in Deutschland rund vier Millionen Menschen.



Die Armutsquote in einem Wohngebiet beziffert den Anteil der Arbeitslosen und Aufstocker an allen Personen unter 65 Jahren. Die Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) beziehen sich nur auf Erwerbspersonen, da nur diese in die Zuständigkeit der BA fallen. Rentnerinnen, Selbständige und Beamte werden bei der Berechnung der Armutsquote also nicht berücksichtigt.



Der Segregationsindex gibt an, wie viele Menschen umziehen müssten, damit die Armutsquote in jedem Quadratkilometer einer Stadt gleich hoch ist. Bei einem Segregationsindex von 30 wären das 30 Prozent der dort lebenden Menschen in Grundsicherung. Im Vergleich zu früheren Auswertungen, bei denen die Daten zur Armutsquote nur auf Stadtteilebene vorlagen, ermöglicht dies einen genaueren Vergleich zwischen den Städten.