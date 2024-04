Marcel Helbig beobachtet, dass in Jena wie in Erfurt, Halle oder auch Rostock die Segregation, also die Ungleichverteilung zwischen 2005 und 2021 stark angestiegen ist. Auffällig ist zwar, dass Jena auf einem ganz anderen Niveau ist: Generell beziehen in Jena laut Bundesarbeitsagentur nur knapp sieben Prozent der Menschen Bürgergeld. Etwas mehr als in München. Erfurt und Weimar liegen bei gut neun Prozent - Gera bei 14. Und die Armutsquote konkret in Lobeda, so Helbig, sei deutlich niedriger als in anderen sozial benachteiligteren Vierteln wie Erfurt-Rieth oder Weimar-West.