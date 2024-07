Die "Kaisermania" ist einzigartig und ein Dresdner Phänomen. Seit 20 Jahren macht der Sänger mit seiner Musik das Elbufer vor der berühmten Barockkulisse zur Partyzone. Die Tickets für die Konzerte bei den Filmnächten sind stets binnen weniger Minuten ausverkauft, die Fans reisen aus dem In- und Ausland an. Rund um das abgesperrte Areal feiern hunderte Zaungäste kostenlos mit - auf Wiesen, Brücken und der gegenüberliegenden Altstadtseite.

An diesem Wochenende ist noch ein Konzert geolant, am ersten August-Wochenende zwei weitere. Das letzte Konzert am 3. August wird wieder im MDR FERNSEHEN übertragen. Dazu gibt es sogar ein Public Viewing - im Großharthauer Ortsteil Seeligstadt, gut 25 Kilometer östlich vom Dresdner Königsufer.