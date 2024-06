Nicht nur die Fans von Roland Kaiser fiebern den Filmnächten vor der barocken Dresden-Kulisse entgegen. An diesem Donnerstag 21:30 Uhr startet das Open-Air-Event mit einem Film von Wim Wenders (Perfect Days). Rund 228.000 Cineasten und Musikfans kamen 2023. In diesem Sommer erwarten sie bis zum 1. September etwa 100 Filme auf der XXL-Leinwand am Königsufer. Hinzu kommen zwölf Konzerte mit Musiklegenden wie Deep Purple, Marius Müller-Westernhagen und Schlagersänger Roland Kaiser sowie der Band Deichkind und dem TikTok-Star Ayliva.

Bildrechte: Toni Kretschmer