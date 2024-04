Aktuell ist Daniele Gatti bis 2030 unter Vertrag. Bis dahin will er sämtliche Sinfonien von Gustav Mahler aufführen. Vorerst stehen die ersten vier großen Orchesterwerke auf dem Plan. Außerdem ist ein Konzert mit der Zweiten Sinfonie von Robert Schumann geplant, die der Komponist in Dresden schrieb. Insgesamt soll Gatti bei sieben von zwölf Sinfonie-Konzerten leiten, darunter auch das Erinnerungskonzert an die Bombardierung Dresdens, bei dem Verdis "Messa da Requiem" auf dem Programm steht.

Bereits 2000 dirigierte Gatti dieses traditionelle Konzert und gab damit sein Debüt in Dresden. Es sei ein wahr gewordener Traum gewesen, erklärte der Dirigent am Donnerstag und lobte den spezifischen Klang des Orchesters. "Was ich an dem Orchester mag, ist zum einen dieser spezifische traditionelle Klang, zum anderen auch die Tatsache, dass das Orchester kontinuierlich sowohl sinfonisches als auch Opernrepertoire spielt", erzählt Gatti im Gespräch mit MDR KULTUR. "Genau diese Mixtur ist es, durch die ein ganz eigener Zugang entsteht."