Corona, dann der Ukraine-Krieg, verbunden mit unwägbaren Preissteigerungen – all die Konflikte haben in den vergangenen Jahren beim Filmfest Dresden Spuren hinterlassen. Und auch 2024 ist es kaum anders mit Blick auf den Krieg in Gaza. Ko-Festivalleiterin Anne Gaschütz berichtet, dass der Druck von außen groß sei, Stellung zu beziehen. Der Boykott-Aufruf "Strike Germany" betreffe auch das Filmfest. "Bei uns wurden auch Filme zurückgezogen", so Gaschütz.