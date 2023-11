Die Jugendgerichtshilfe Dresden begleitet und berät Kinder und Jugendliche, wenn sie straffällig werden. Gemeinsame Gespräche sollen den Heranwachsenden unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen familiären Lebenssituation dabei helfen, den Weg aus der Straffälligkeit heraus- und in ein geregeltes Leben hineinzufinden. Auch Tim (Name von der Redaktion geändert) wurde so seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt. Er gewährt dem MDR-Magazin "Kripo live" Einblicke in die Zusammenarbeit – und warum sie auch für ihn so wichtig ist.