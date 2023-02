Leonardo lebt in Wohngruppen, seit er 13 Jahre alt ist. Damit ist er einer von fast 4.000 Kindern und Jugendlichen, die in Thüringen nicht bei ihren Eltern oder bei Pflegefamilien wohnen können. Die Gründe sind völlig unterschiedlich: Vernachlässigung, Missbrauch, Überforderung der Eltern, Krankheiten oder extreme Probleme in der Pubertät. Alles, was das Kindeswohl gefährden kann, führt die jungen Menschen in die stationäre Jugendhilfe.