Der Sozialarbeiter Tim Marx sagte, Täter würden immer jünger und gewalttätiger: "Es wird berichtet, dass 14-jährige Kinder den Unterarm eines anderen Mitschülers mit einem Kantholz durchschlagen, um zu schauen, wie das ist, wie sich das anfühlt". Marx bietet Anti-Gewalt-Trainings an. Seiner Meinung nach werden Täter zu spät gebremst. Sie würden Allmachtsphantasien entwickeln: "Also sie denken: Mir kann keiner was, mir passiert ja nichts, es gibt keine Konsequenz", so Marx.