Grüner Wasserstoff Startschuss für Forschungs- und Entwicklungszentrum von Sunfire in Dresden

Das Wasserstoff-Unternehmen Sunfire hat mit dem angekündigten Aufbau seines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Dresden begonnen. Den Angaben zufolge werden am Firmenhauptsitz in den kommenden Jahren rund 30 Millionen Euro investiert. Dort sollen künftig Prototypen neuer Elektrolyseure entwickelt und getestet werden. Mit den Anlagen wird grüner Wasserstoff erzeugt.