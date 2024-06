Christl leitet seit 2015 bereits den Masterstudiengang Choreografie an der Hochschule. Seit 1998 sammelte sie den Angaben zufolge weltweit Erfahrungen als freischaffende Tänzerin, mit interdisziplinären Arbeiten sowie als Gastdozentin und Tanzpädagogin bei Kompanien, Festivals und Institutionen. Als junge Tänzerin ging Christl noch bei Gret Palucca (1902-1993) selbst in die Schule, die Namensgeberin und Gründerin der bis heute renommierten Ausbildungsstätte war.

Die designierte Rektorin betonte, sie wolle die Hochschule für Tanz in Dresden zu einem offenen Campus für individuelle Kreativität und kulturelle Vielfalt gestalten. Studierende an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden sollten "den Tanz leben und erleben, in all seiner Ästhetik, Form und Sprachgewalt“, so Christl.