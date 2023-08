Sich in den Matsch werfen und dabei Gutes tun: Das haben am Sonnabend in Dresden tausende Frauen gemacht. Beim erstmals in Dresden gastierenden "Muddy Angel Run", einem Frauen-Schlammlauf ("mud", englisch für Schlamm), floss nach Angaben des Veranstalters ein Euro pro Teilnehmerin an die Brustkrebshilfe. Trotz des ernsten Themas und Hitze von bis zu 35 Grad traten die Starterinnen meist im Team und gut gelaunt an. Viele waren von außerhalb angereist.