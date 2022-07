Das Landratsamt in Pirna hat Katastrophenalarm für die Gemeinde Bad Schandau ausgerufen. Damit wird die Leitung des Einsatzes vom Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge übernommen. Die Ausrufung des Katastrophenfalls ist in erster Linie ein Instrument zum Managen der Krise für die Einsatzkräfte.



Doch es ist auch ein Signal an die Bevölkerung. Im Moment liegen keine besonderen Handlungsanweisungen für die Bevölkerung und die Gäste in Bad Schandau vor. Menschen in dem Gebiet sollten sich aber regelmäßig über die Lage informieren.



Für die Gemeinde Sebnitz gilt der Katastrophenvoralarm.