Ticker Waldbrand in Tschechien und Sachsen: Grenzübergreifender Löscheinsatz

Hauptinhalt

Seit Tagen brennt es in der Böhmischen Schweiz in Tschechien und im Nationalpark Sächsische Schweiz. Nach dem Großfeuer in Südbrandenburg sind dort heiße Glutnester wieder aufgeflammt. Wir halten Sie mit unserem News-Ticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden!