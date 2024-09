In Radebeul und Meißen laufen die Vorbereitungen für die Weinfeste am Wochenende. Wie die Stadt Radebeul mitteilte, kann das Fest trotz des jüngsten Hochwassers stattfinden. Allerdings müssten einige Veranstaltungen auf andere Orte verlegt werden, da Elbwiesen und Deiche noch zu durchweicht seien. Eine Übersicht über die aktuellen Stand- und Spielorte gibt es auf der Internetseite der Veranstalter.

Wegen der Weinfeste verstärken der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und die Deutsche Bahn am Wochenende auch die Zugverbindungen der S-Bahn-Linie 1 zwischen Schöna und Meißen. Zusätzliche Waggons und längere Fahrzeiten sollen für eine "bequeme Heimreise" sorgen, sagte Lutz Auerbach, Leiter der Verkehrsabteilung im VVO. Außerdem setze die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) am Wochenende mehr Busse ein.

Ein etwas banger Blick gilt unterdessen dem Wetter. Laut des Deutschen Wetterdienstes soll es am Freitag in der Region Dresden zunächst heiter werden. Am Nachmittag ziehen dann aber zunehmend Wolken mit Schauern auf. Am Sonnabend erwarten die Meteorologen dann wechselhaftes Wetter mit ein paar Schauern, am Sonntag dann wieder mehr Sonne. Das Wochenende soll aber insgesamt herbstlich-kühl bei Temperaturen bis maximal 17 Grad bleiben.