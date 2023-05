Sternchen steht ruhig auf dem Untersuchungstisch in der Tierarztpraxis von Patrick und seinem Vater Volker Jähnig in Leipzig, während Michelle Frieske die Hündin mit dem Stethoskop abhört. Danach steht Fiebermessen an. "39,0. Alles in Ordnung", sagt die 23 Jahre alte Veterinärmedizinstudentin. Zwischendurch versucht Sternchen vom Tisch zu springen. Doch ihre Besitzerin Renate streichelt und beruhigt die Mischlingshündin: "Wir gehen noch nicht, mein Schatz, aber bald." Die 45-Jährige kommt schon länger zu den kostenlosen Tierarztsprechstunden, die durch den Leipziger Verein "Bunter Hund" organisiert werden.