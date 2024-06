Viel ist über den Politiker geschrieben worden, die Reizfigur in der AfD, aber auch im Lager rechtspopulistischer bis rechtsextremer Parteien auf Europaebene. Selbst dort gilt Krah vielen als Rechtsaußen, der national-völkische Verbündete des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. Wegen fraktionsschädigenden Verhaltens wurde Krahs Mitgliedschaft in der ID-Fraktion im EU-Parlament von April bis September 2022 suspendiert, weil er im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich nicht Marine Le Pen unterstützt hatte, sondern deren Konkurrenten Éric Zemmour. 2023 ruhte Krahs Mitgliedschaft in der ID-Fraktion monatelang, weil er die Vergabe eines PR-Auftrags der Fraktion manipuliert haben soll. Überhaupt: Die AfD-Abgeordneten haben sich in Brüssel während der Legislaturperiode seit 2019 heftig zerstritten.