Demnach sollen laut den Ermittlern mehrfach fünfstellige Summen an Krah, an sein Büro oder an seine geschlossene Anwaltskanzlei geflossen sein. Un G. soll an ihn vorformulierte Rechnungen geschickt haben. Jian G. soll in einem Telefonat behauptet haben, insgesamt Zahlungen von mehr als 50.000 Euro an Krah veranlasst zu haben. Die Ermittler gehen den Recherchen zufolge dem Verdacht nach, die Gelder könnten aus geheimdienstlichen Quellen in China stammen.