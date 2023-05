Rund ein Drittel weniger Veranstaltungen

Es seien rund ein Drittel der Konzerte und kleineren Kulturveranstaltungen, die in diesem Jahr weniger stattfinden als in den Jahren vor der Pandemie, erklärt Johannes Everke, Geschäftsführer des Bundesverbandes für Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Es treffe also gerade das Level, in dem der Nachwuchs entstehe. Denn die kleineren Bühnen böten die Möglichkeit, für neue Musik-Acts Karieren zu starten.

"Also insofern ist das, was im Moment gerade fehlt, ganz gefährlich sowohl für die kulturelle Breite und das kulturelle Angebot in seiner Vielfalt für Deutschland als auch für den Nachwuchs", so Everke.

Ministerium sieht Möglichkeiten nicht ausgeschöpft

Es sei nämlich keineswegs ein sächsisches Problem, sondern in ganz Deutschland zu beobachten. Dabei hätten die großen Acts wie Helene Fischer oder Roland Kaiser bisher keine Ausfälle wegen zu geringer Ticketverkäufe zu verzeichnen.

Eigentlich gebe es für Kulturveranstaltungen in Sachsen einige Möglichkeiten, staatliche Unterstützung zu bekommen, erklärt Jörg Förster aus dem sächsischen Kulturministerium: "Es gibt Fördermittel vom Land und so wie ich es sehen konnte, haben auch nicht alle Veranstalter alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Gleichzeitig haben wir als Freistaat Sachsen aktuell die Kulturräume gestärkt und die Förderung von Festivals, die von uns mitfinanziert wurden, sind dort auch verbessert worden."

Auch gebe es demnächst die Möglichkeit, eine Förderung für die Energiekosten zu beantragen, erklärt Förster. In Dresden hat sich auch Jörg Ullrich schon Gedanken darüber gemacht, was ihm und seinem Verein Elbhangfest helfen würde, um ihre Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen. Nach 30 Jahren mussten auch sie ihr Konzertevent in diesem Jahr aus wirtschaftlichen Gründen im April absagen.