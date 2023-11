Untersuchungen von Finanzwissenschaftlern im Auftrag des SSG zeigten, dass sich die Finanzsituation sächsischer Kommunen gegen den Bundestrend entwickelt. Das liege unter anderem an unterschiedlichen Zuweisungen der Bundesländer an ihre Kommunen. Aber auch das Auslaufen des Solidarpakts II zur Finanzierung des sogenannten Aufbaus Ost Ende 2019 wirke nach, hieß es.

Zudem bekommen die Kommunen auch noch die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Die Einnahmen der Kommunen in vergleichbaren Flächenländern im Westen Deutschlands - sogenannten Nehmerländern - steigen seit 2020 kontinuierlich an, während seither die Einnahmen der Kommunen in den anderen Flächenländern in Ostdeutschland nahezu stagnieren. In Sachsen sind die Einnahme der Städte und Gemeinden seither deutlich gesunken.