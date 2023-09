Die Belastungsgrenze auf kommunaler Ebene sei erreicht, heißt es in dem Appell. Als Grund dafür wird unter anderem der "ungebremste Zustrom von Menschen ohne Bleibeperspektive" genannt. Seit Monaten würden die sächsischen Kommunen an ihre Grenzen geraten. So sei es bereits absehbar, dass Menschen in den kommenden Monaten in Zeltunterkünften überwintern müssen, weil Wohnraum an vielen Orten fehle. Zudem übersteige der dramatische Anstieg der Fallzahlen bei unbegleiteten Minderjährigen vielerorts die Kapazitäten der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. So wird in dem Schreiben davor gewarnt, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft brüchiger werde, je deutlicher es werde, dass es sich nicht nur um einen vorübergehenden Zustand handelt.